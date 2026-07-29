Ore di apprensione per Antonio Bernardo: auto ritrovata a Mondragone Il 32enne di Mugnano del Cardinale è scomparso da ieri

Sono ore di forte apprensione tra l’Irpinia e il Napoletano per la scomparsa di Antonio Bernardo, 32 anni, dipendente di un supermercato di Scisciano.

Del giovane si sono perse le tracce intorno alle 15 di ieri. Poco dopo, alle 18, la sua automobile è stata ritrovata a Mondragone, in provincia di Caserta, ma di lui al momento non si hanno ancora notizie. Risulta ancora scomparso il 32enne.

Al momento della scomparsa Antonio indossava scarpe grigie, pantaloni neri, una maglia nera e un berretto nero.

Familiari e conoscenti hanno lanciato un appello a chiunque possa avere informazioni utili, invitando a contattare immediatamente le Forze dell’Ordine o il numero unico di emergenza 112.

Con il passare delle ore cresce l’angoscia dei familiari e delle comunità coinvolte, unite nella speranza che il 32enne possa essere ritrovato al più presto sano e salvo

