Avellino, Cagnano all'Arezzo. Rinnova Cancellotti Per il difensore prolungamento con scadenza giugno 2028

Giornata di ufficialità in casa Avellino. Il club biancoverde ha annunciato l'addio di Cagnano, con il calciatore che vestirà la maglia dell'Arezzo a titolo definitivo. Confermato, invece, Tommaso Cancellotti che ha firmato con l'Avellino un rinnovo contrattuale con scadenza giugno 2028. Di seguito, le note ufficiali.

Avellino, Cagnano all'Arezzo

L’U.S. Avellino 1912 comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla S.S. Arezzo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Andrea Cagnano. Il club ringrazia il giocatore per il lavoro svolto durante il percorso in biancoverde e gli augura le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera.

Avellino, rinnovo di contratto con Cancellotti

L’U.S. Avellino 1912 è lieta di annunciare il prolungamento del rapporto professionale con il calciatore Tommaso Cancellotti. Il difensore ha rinnovato per un’altra stagione sportiva il contratto in scadenza nel 2027, legandosi così al club fino al 30 Giugno 2028. Nelle ultime tre stagioni ha collezionato in biancoverde 112 presenze mettendo a referto 1 gol e 7 assist. In bocca al lupo per le soddisfazioni professionali che verranno.