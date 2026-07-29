Lieto fine per Antonio Bernardo: è stato ritrovato il 32enne che era scomparso Lieto fine per il 32enne scomparso

Si è conclusa con il lieto fine la vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso la comunità di Mugnano del Cardinale. Antonio Bernardo, il 32enne scomparso ieri pomeriggio, è stato ritrovato ed è in buone condizioni.

La famiglia si è messa in viaggio per poterlo riabbracciare, l’intera comunità ha accolto con grande sollievo la notizia del ritrovamento.

Un lieto fine accolto con gioia e grande partecipazione dalla comunità irpina e del Mandamento. Sono trascorse lunghe ore di apprensione e attesa per la comunità e parenti del giovane, di cui non si avevano notizie da ieri.

