Grottaminarda: divieto somministrazione bevande in vetro e alcolici a minori Il provvedimento sarà efficace dal 1° al 30 agosto 2026

Puntuale, come ogni estate, entra in vigore l'ordinanza sindacale che introduce il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro, con l'obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini e garantire il decoro urbano.

Il provvedimento sarà efficace dal 1° al 30 agosto 2026 e dispone:

Il divieto di vendita per asporto e di somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda in bottiglie e bicchieri di vetro, anche mediante distributori automatici.

Il divieto, per chiunque, di introdurre bevande in contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) destinate al consumo su aree pubbliche.

Il divieto non si applica quando la somministrazione e il consumo di bevande in contenitori o bicchieri di vetro avvengono esclusivamente:

Per i clienti serviti al tavolo o al banco all'interno dei locali e per quelli seduti ai tavoli esterni di pertinenza dell'esercizio o collocati su suolo pubblico regolarmente concesso.

La violazione dell'ordinanza comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro.

L'amministrazione comunale richiama inoltre i gestori di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie, circoli privati, esercizi di vicinato e medie e grandi strutture di vendita, al rigoroso rispetto delle disposizioni di legge che vietano la vendita di bevande alcoliche ai minori, confidando nella loro piena responsabilità e nella capacità organizzativa necessaria a garantire il rispetto delle norme.

Si invitano, infine, tutti gli esercenti a provvedere alla raccolta dei rifiuti lasciati dagli avventori nelle aree antistanti e limitrofe alle proprie attività, contribuendo così a mantenere puliti e decorosi gli spazi pubblici.

L'ordinanza rappresenta un richiamo al senso civico e alla responsabilità condivisa: il rispetto delle regole e la collaborazione di cittadini ed esercenti sono gesti concreti di vivere civile, fondamentali per garantire sicurezza, decoro e una migliore qualità della vita dell'intera comunità.

Provvedimento integrale al link (https://comune.grottaminarda.av.it/it/news/ordinanza-per-il-divieto-di-somministrazione-di-bevande-in-contenitori-di-vetro).