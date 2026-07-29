Morra De Sanctis, la minoranza: "Chiediamo adesione rottamazione cartelle" La sollecitazione rivolta al sindaco

La minoranza consiliare, con nota del 26.07.2026 ha sollecitato il sindaco affinché il comune di Morra De Santis aderisca alla “rottamazione quinquies” delle cartelle dei carichi la cui riscossione è stata affidata

all’agenzia delle entrate-riscossione nel periodo 01.01.2000-31.12.2023, il cui termine è attualmente previsto per il giorno 31 del corrente mese di luglio a seguito dell’istanza di proroga promossa dall’Anci di cui il nostro sindaco è membro.

La misura, prevista nella Legge n. 63/2026, consentirebbe ai cittadini di Morra di risparmiare gli oneri accessori conseguenti ad eventuali accertamenti sui tributi comunali.

Naturalmente la misura porterebbe un piccolo sollievo ai tanti cittadini che in questo periodo sono chiamati a versare imposte e tasse quali Imu, Tari, addizionali Irpef 2025 e 2006 ed eventuali oneri conseguenti ad accertamenti in corso.