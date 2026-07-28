Ruba un’auto e si mette alla guida ubriaco: 41enne scoperto e denunciato Responsabile di guida in stato di ebbrezza alcolica

Il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Mirabella Eclano, all’esito di rapidi accertamenti, ha identificato e deferito in stato di libertà l’autore di un furto di auto, resosi peraltro responsabile di guida in stato di ebbrezza alcolica.

L’attività investigativa è scaturita da una richiesta di intervento giunta al “112” nel corso della notte, da parte di un uomo di Torre le Nocelle, che ha segnalato il furto della sua utilitaria avvenuto proprio sotto i suoi occhi.

La Centrale Operativa ha immediatamente diramato la nota di ricerca ed i successivi accertamenti hanno permesso alle pattuglie dell’Arma in circuito di intercettare e rintracciare la vettura segnalata nel vicino comune di Montemiletto (AV). Alla guida del veicolo si trovava un 41enne di origini magrebine, residente in Irpinia e già noto alle Forze di Polizia.

Sottoposto ai necessari controlli, il “fuggitivo” è risultato avere un tasso alcolemico pari a 1,8 g/l. Per l’uomo è così scattata la denuncia alla competente Procura della Repubblica, dinanzi alla quale dovrà rispondere dei reati di furto aggravato e guida in stato di ebbrezza.

I militari hanno inoltre provveduto all’immediato ritiro della patente di guida del trasgressore, mentre l’autovettura è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Saranno ora oggetto di ulteriori approfondimenti da parte del Reparto operante i movimenti e la possibile meta del deferito.