Accende una sigaretta durante l'ossigeno terapia: donna ustionata a Solofra Ieri in ospedale: La donna era ricoverata nel reparto di recupero e riabilitazione funzionale

Principio di incendio in un reparto all'ospedale Landolfi a causa di una donna che, durante l'ossigeno terapia, ha acceso una sigaretta. La donna è rimasta lievemente ustionata, per le fiamme innescatesi. Le fiamme sono state prontamente domate dal personale dell'ospedale e l'area è stata messa in sicurezza. Solo tanto spavento per degenti e sanitari. E' accaduto ieri pomeriggio. E' scattato subito l'allarme, e i dipendenti del reparto hanno subito sedato le fiame.

Sul posto anche i vigili del fuoco

Sono stati comunque chiamati i vigili del fuoco per controlli e verifiche nella stanza della signora e nel reparto. La donna dovrà pagare una multa per non aver rispettato il divieto di fumo in ospedale. La notizia si è rapidamente diffusa nella città della concia. Tanto lo spavento per le persone ricoverate e personale del reparto di recupero e riabilitazione funzionale, dove la donna era ricoverata.