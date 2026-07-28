Avellino, prove generali in ritiro: ultimo test con il Real Forio Mercato, si lavora alle uscite: Cagnano all'Arezzo

Prenderà il via alle 17.30 a Rivisondoli l'ultimo test amichevole del ritiro dell'Avellino. I Lupi, dopo le buone indicazioni raccolte nelle precedenti uscite, cercheranno conferme nel match contro il Real Forio. Per Alessandro Nesta sarà l'occasione per continuare a lavorare su quelle idee tattiche che dovranno, poi, rappresentare il suo marchio di fabbrica in vista degli impegni ufficiali.

Di pari passo la società lavora al mercato. In attesa di definire l'ingaggio di un trequartista che dovrà aumentare il tasso tecnico del reparto offensivo, l'Avellino sta provando a sfoltire la rosa. Il prossimo a salutare l'Irpinia sarà Andrea Cagnano: l'esterno, che sembrava molto vicino al Catanzaro ed era stato accostato anche a Pescara e Salernitana, si trasferirà a titolo definitivo all'Arezzo. Ma non sarà l'unica operazione in uscita. Marco Toscano è molto vicino alla Scafatese, club neo promosso in serie C; Alessio Tribuzzi è finito nei radar del Bari, mentre Gianmarco Todisco e Giuseppe Panico potrebbero trasferirsi al Foggia, società che è ad un passo dal ripescaggio in serie C.