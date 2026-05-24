Reati contro la persona, la Polizia arresta pluripregiudicato

Nell’ambito di un’attività di polizia giudiziaria, condotta in Quindici dai poliziotti del Commissariato di P.S di Lauro, è stato tratto in arresto un pluripregiudicato condannato a 12 anni di reclusione per gravi reati contro la persona. Alla condanna, emessa dal Tribunale ordinario di Nola, consegue l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Al termine degli adempimenti di rito l’arrestato è stato associato presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere (CE).
Stesso personale, nell’ambito di specifiche attività volte a contrastare i reati ambientali hanno denunciato due persone residenti a Somma Vesuviana per il reato di trasporto di rifiuti speciali in assenza di formulario.