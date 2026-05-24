Ladri scatenati a contrada Pennini: presenze sospette nella notte I video sui social scatenano l'allarme. I residenti chiedono più controlli

Nuova notte di apprensione ad Avellino. Nella serata di ieri, 23 maggio 2026, alcune presenze sospette sono state segnalate in Contrada Pennini. Sui social sono stati lanciati video e avvisi. Anche nell'anno scorso erano stati diffusi avvisi riguardanti individui che si aggiravano nella stessa area con intenti presumibilmente predatori.

Furto sventato grazie all'intervento tempestivo

Questa volta, tuttavia, l'intervento — verosimilmente di residenti o forze dell'ordine — ha impedito che i ladri portassero a termine il colpo. Nessun furto consumato, dunque, ma l'allarme resta alto.

Cresce la paura: i residenti chiedono più controlli

I residenti si dicono esasperati e chiedono a gran voce un potenziamento dei controlli sul territorio da parte delle autorità competenti. La zona da tempo è finita nel mirino di malviventi pronti a colpire tra case e villette.