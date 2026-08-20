Coltivazione di cannabis nel suo terreno: denunciato 50enne di Parolise Perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo

I carabinieri della Stazione di Chiusano di San Domenico hanno denunciato in stato di libertà un 50enne di Parolise, ritenuto responsabile di “coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

L’attività ha avuto origine da una serie di accertamenti che hanno portato i militari a eseguire, unitamente ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montella, una perquisizione domiciliare presso l’abitazione dell’uomo.

Nel corso delle operazioni sono state rinvenute quattro piante di canapa indiana, invasate, dell’altezza di circa un metro.

Le ulteriori ricerche hanno inoltre consentito di rinvenire un bilancino elettronico, circa 35 grammi di semi di cannabis e un residuo di sostanza presumibilmente del tipo “hashish”.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Per la sostanza stupefacente presumibilmente detenuta per uso esclusivamente personale, il 50enne è stato altresì segnalato alla Prefettura di Avellino quale assuntore.

L’attività rientra nel più ampio dispositivo di prevenzione e contrasto al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti predisposto dall’Arma dei Carabinieri sul territorio irpino.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile, nel rispetto della presunzione di innocenza.