Avellino, la Prefettura ha aggiornato il piano di controllo del territorio Consente di sviluppare strategie condivise in grado di rispondere tempestivamente ai mutamenti

di Paola Iandolo

Un sistema di controllo del territorio più dinamico, integrato e aderente alle nuove esigenze della provincia. Dopo molti anni dall’ultima definizione organica dello strumento operativo, la Prefettura di Avellino ha proceduto questa mattina all’aggiornamento del Piano di controllo coordinato del territorio, nel corso della Riunione Tecnica di coordinamento presieduta dal Prefetto, Rossana Riflesso, con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine.

La necessità di revisione del piano e il raccordo con le forze dell'ordine

L’aggiornamento del Piano si è reso necessario alla luce delle profonde trasformazioni intervenute nel contesto territoriale e delle mutate esigenze connesse alla sicurezza pubblica, con particolare riferimento all’evoluzione dei fenomeni criminali, alla rimodulazione degli obiettivi sensibili e alla necessità di assicurare un impiego sempre più efficace e razionale delle risorse disponibili. L’attività di revisione è stata sviluppata attraverso un approfondito lavoro tecnico di analisi e raccordo operativo con le Forze dell’Ordine, finalizzato a ridefinire procedure, priorità operative e modalità di coordinamento dei servizi di prevenzione e controllo del territorio. Il nuovo assetto consentirà una più efficace circolarità delle informazioni, una maggiore capacità di lettura preventiva dei fenomeni di rischio ed un rafforzamento dell’azione di presidio, secondo un modello improntato ai principi della sicurezza integrata e della collaborazione interistituzionale.

Il controllo coordinato del territorio

Particolare attenzione è stata inoltre riservata all’adeguamento dei dispositivi operativi rispetto alle attuali caratteristiche del territorio provinciale, anche attraverso una revisione degli obiettivi di vigilanza e una puntuale rimodulazione, anche con l’ausilio di più moderne procedure informatiche, delle aree ritenute meritevoli di specifica attenzione sotto il profilo della sicurezza. “L’aggiornamento del Piano di controllo coordinato del territorio rappresenta un passaggio di particolare rilievo nell’ambito delle attività di gestione della sicurezza in questo territorio”, ha dichiarato il Prefetto Rossana Riflesso. “L’obiettivo è quello di consolidare un sistema di prevenzione e controllo del territorio sempre più moderno ed efficace, fondato sulla piena sinergia tra le istituzioni interessate e sulla capacità di sviluppare strategie condivise in grado di rispondere tempestivamente ai mutamenti del contesto sociale e urbano, assicurando una presenza qualificata dello Stato ed elevati standard di tutela per i cittadini e le comunità locali”.