Elezioni amministrative ad Ariano: ecco l'andamento dello spoglio

Dati in continuo aggiornamento

elezioni amministrative ad ariano ecco l andamento dello spoglio

Spoglio in corso

Ariano Irpino.  

E' in vamtaggio sin dalle prime operazioni di spoglio Mario Ferrante in quasi tutte le elezioni, seguito da Roberto Cardinale a Carmine Grasso.

Ecco il dato delle 18.03 aggiornato dal comune di Ariano Irpino: 

Mario Ferrante 2447

Roberto Cardinale 1558

Carmine Grasso 786

Alle 18.36

Mario Ferrante 3018

Roberto Cardinale 1821

Carmine Grasso 953

Ferrante verso la vittoria al primo turno.

Alle 19.00

Mario Ferrante allunga ulteriormente il passo a quota 3665

Roberto Cardinale 2177

Carmine Grasso 1165

I sostenitori di Mario Ferrante stanno raggiungendo il comitato elettorale di Cardito.

Alle 19.30

Mario Ferrante 4659

Roberto Cardinale 2781

Carmine Grasso 1521

Alle 20.00

Mario Ferrante 5155

Roberto Cardinale 3058

Carmine Grasso 1700

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