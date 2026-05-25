Elezioni amministrative ad Ariano: ecco l'andamento dello spoglio

E' in vamtaggio sin dalle prime operazioni di spoglio Mario Ferrante in quasi tutte le elezioni, seguito da Roberto Cardinale a Carmine Grasso.
Ecco il dato delle 18.03 aggiornato dal comune di Ariano Irpino:
Mario Ferrante 2447
Roberto Cardinale 1558
Carmine Grasso 786
Alle 18.36
Mario Ferrante 3018
Roberto Cardinale 1821
Carmine Grasso 953
Ferrante verso la vittoria al primo turno.
Alle 19.00
Mario Ferrante allunga ulteriormente il passo a quota 3665
Roberto Cardinale 2177
Carmine Grasso 1165
I sostenitori di Mario Ferrante stanno raggiungendo il comitato elettorale di Cardito.
Alle 19.30
Mario Ferrante 4659
Roberto Cardinale 2781
Carmine Grasso 1521
Alle 20.00
Mario Ferrante 5155
Roberto Cardinale 3058
Carmine Grasso 1700