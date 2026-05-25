Elezioni ad Ariano: ecco il dato definitivo dei votanti in tutte le 25 sezioni

Elezioni del sindaco e del consiglio comunale di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. Hanno votato ad Ariano Irpino 13.968 su 20.208 elettori con una percentuale pari a 69,12%. E' questo il primo dato ufficiale definitivo in attesa del verdetto.
I votanti sono stati 13.968
Affluenza definitiva pari al 69, 121%. Il dato precedente di cinque anni fa si attestò invece al 71,36%.
Ecco come si è votato nelle 25 sezioni. Elettori e votanti:
1 Calvario su 1.044 elettori i votanti sono stati 381
2 Pasteni su 891- 671
3 Calvario su 827 - 553
4 Calvario su 569 - 390
5 Pasteni su 904 - 718
6 Calvario su 769 - 526
7 Calvario su 820 - 461
8 Cardito su 927 - 689
9 Cardito su 834 - 658
10 Cardito su 770 - 559
11 Cardito su 942 - 715
12 Santa Barbara su 803 - 635
13 Torreamando su 858 - 595
14 San Liberatore su 657 - 509
15 Orneta su 750 - 448
16 Martiri su 751 - 489
17 Martiri (ex Valleluogo) su 458 - 325
18 Martiri su 993 - 728
19 Martiri su 1.211 - 881
20 Ex S.E. Cerreto su 779 - 525
21 Turco su 825 - 605
22 Camporeale su 859 - 628
23 Tesoro su 650 - 452
24 Chiesa Vascavino su 344 - 223
25 Contrata Parzano su 973 - 604
Totale : su 20.208 elettori hanno votato in 13.968