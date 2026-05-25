Elezioni ad Ariano: ecco il dato definitivo dei votanti in tutte le 25 sezioni Hanno votato 13.968 su 20.208 elettori con una percentuale pari a 69,12%

Elezioni del sindaco e del consiglio comunale di domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026. Hanno votato ad Ariano Irpino 13.968 su 20.208 elettori con una percentuale pari a 69,12%. E' questo il primo dato ufficiale definitivo in attesa del verdetto.

I votanti sono stati 13.968

Affluenza definitiva pari al 69, 121%. Il dato precedente di cinque anni fa si attestò invece al 71,36%.

Ecco come si è votato nelle 25 sezioni. Elettori e votanti:

1 Calvario su 1.044 elettori i votanti sono stati 381

2 Pasteni su 891- 671

3 Calvario su 827 - 553

4 Calvario su 569 - 390

5 Pasteni su 904 - 718

6 Calvario su 769 - 526

7 Calvario su 820 - 461

8 Cardito su 927 - 689

9 Cardito su 834 - 658

10 Cardito su 770 - 559

11 Cardito su 942 - 715

12 Santa Barbara su 803 - 635

13 Torreamando su 858 - 595

14 San Liberatore su 657 - 509

15 Orneta su 750 - 448

16 Martiri su 751 - 489

17 Martiri (ex Valleluogo) su 458 - 325

18 Martiri su 993 - 728

19 Martiri su 1.211 - 881

20 Ex S.E. Cerreto su 779 - 525

21 Turco su 825 - 605

22 Camporeale su 859 - 628

23 Tesoro su 650 - 452

24 Chiesa Vascavino su 344 - 223

25 Contrata Parzano su 973 - 604

Totale : su 20.208 elettori hanno votato in 13.968