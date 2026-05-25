"Avete ridato una nuova vita a mia madre di 90 anni, siete grandi" L'elogio di Domenico Delle Grazie dalla Baronia al personale sanitario dell'ospedale di Ariano

"Hanno curato e stanno curando mia madre di 90 anni con una serie di patologie piuttosto serie e lo hanno fatto con grande professionalità e amore. Grazie a loro si è magnificamente ristabilita".

Da Castel Baronia, arriva un elogio al personale sanitario dell'ospedale Frangipane-Bellizzi da parte di Domenico Delle Grazie, figlio della donna.

"Voglio fare i complimenti e ringraziare di cuore tutto il reparto di medicina dell'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, infermieri Oss, capo sala e tutti i medici, in particolare la bravissima dottoressa Antonella Cavalli. Ma attraverso lei ma tutti per la gentilezza, amore, capacità, serietà competenza che hanno dimostrato nel curare i malati.

Bisogna solo elogiare questi eroi che fanno un lavoro stancante fisicamente e mentalmente, pieno di responsabilità. Lo Stato, la regione Campania dovrebbe premiare con aumenti sulla busta paga a queste persone".