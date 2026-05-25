Ariano: attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti biodegradabili

Il comune di Ariano Irpino, informa la cittadinanza che, a partire da domani, martedì 26 maggio 2026, sarà attivato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dai giardini (erba, fiori, foglie e rami di piccole dimensioni) nelle zone servite dal "porta a porta".
Il servizio sarà attivo fino al 27 ottobre 2026, con raccolta ogni martedì a partire dalle ore 12:20, salvo diverse esigenze che saranno eventualmente comunicate.
MODALITÀ DI CONFERIMENTO:
I rifiuti dovranno essere conferiti esclusivamente in buste trasparenti per permettere il controllo del materiale. Non saranno ritirati i sacchi neri o comunque non trasparenti.
Si invita pertanto la cittadinanza a rispettare scrupolosamente le modalità di conferimento per evitare disservizi e garantire un corretto svolgimento della raccolta.