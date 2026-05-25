Colpito da una trave mentre revisiona giostra, grave 26enne: Lioni prega

L'incidente ieri sera nell'avellinese

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Lioni.  

 Sono considerate gravissime le condizioni di un 26enne, originario del Bangladesh, colpito ieri sera da una trave mentre stava revisionando una giostra a Lioni, in provincia di Avellino. Il giovane è stato trasportato in eliambulanza al "Moscati" di Avellino dove ora si trova ricoverato in terapia intensiva per le gravi ferite riportate alla testa mentre era intento a revisionare l'impianto allestito in occasione dei festeggiamenti del Santo patrono, San Bernardino. Indagini sono in corso per accertare la dinamica dell'incidente. La comunità altirpina sta seguendo con premura e apprensione le condizioni del giovane, ieri sera unaserata di festa e svago si è trasformata in dramma scatenando comprensibile angoscia tra tanti. La comunità intera prega per il 26enne perchè possa preso tornare in salute a casa. Si indaga per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. 

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