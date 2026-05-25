"La distrazione alla guida, tra le principali cause di morte tra i giovani" L'associazione italiana familiari e vittime della strada al De Luca ad Avellino

L'associazione italiana familiari e vittime della strada, rappresentata da Anna Diglio insieme al presidente del forum dei giovani di Venticano, Arturo Nardone, ha consegnato presso l’Istituto ISSIS “De Luca” di Avellino il premio speciale della critica dei giovani alle studentesse della classe 5ª, Conte Flavia e Ludovica Calabrese.

Un momento emozionante e ricco di significato, nato da un messaggio forte e profondo espresso attraverso, un video e numerosi elaborati grafici dedicati a un tema importante e attuale: la distrazione alla guida, oggi tra le principali cause di morte, soprattutto tra i giovani durante le serate del sabato sera.

Le studentesse, con sensibilità e grande maturità, hanno saputo trasformare arte, parole e immagini in un invito concreto alla riflessione, promuovendo attenzione, responsabilità e sicurezza stradale. Vincitrici di un casco per moto offerto dall Aci automobile club d'Italia e una borsa di studi consegnata