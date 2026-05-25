Comunali affluenza record ad Avellino oltre il 54%: si vota fino alle 15 Record di presenze ai seggi nei piccoli comuni. Già 3 i sindaci che hanno vinto il quorum

È del 54,66% l'affluenza alle urne alle 23 per le elezioni comunali ad Avellino. Lo si legge sul portale 'Eligendo' del ministero dell'Interno. Nella precedente tornata, alla stessa ora, l'affluenza era stata del 56,59%. L'impennata si è avuta nel pomeriggio. Dopo una mattinata ad andamento lento, l'affluenza è cresciuta a partire dalle prime ore pomeridiane nei tredici comuni impegnati in questa tornata per le Amministrative.

I dati in Irpinia

Alle 23 di ieri il dato totale in Irpinia è stato del 54,09%, più alto della tornata precedente che si fermò al 52,33%. Ma nel capoluogo c'è stata una frenata tra le 19 e le 23. Alla chiusura domenicale dei seggi, la percentuale ad Avellino è stata del 54,66%, contro il 56,59% della passata tornata.

La media in Campania

La media dell'affluenza nell'intera Campania nella prima delle due giornate di voto - dove sono 88 i comuni interessati, con oltre un milione di elettori - è stata del 52,01%, sovrapponibile al 52,23 alla stessa ora delle ultime consultazioni.

I primi sindaci eletti

In tre Comuni dell'Alta Irpinia, però, le elezioni si sono chiuse prima dello spoglio. A Calitri, Guardia Lombardi e San Mango sul Calore si presentava un'unica lista per ciascun Comune: la legge prevede che in questi casi l'elezione sia valida solo al superamento di una soglia minima di partecipazione. Gli elettori hanno raggiunto il quorum in tutti e tre i centri. Attilio Maria Galgano, Francescantonio Siconolfi e Teodoro Boccuzzi sono così i nuovi sindaci dei rispettivi Comuni. Per Boccuzzi si tratta di una conferma: era già in carica in precedenza.

Per Avellino e Ariano Irpino, l'eventuale turno di ballottaggio è fissato per l'8 e 9 giugno.