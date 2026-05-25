"Non temiamo di sporcarci le mani nel cantiere del nostro tempo" "Lavoriamo con perseveranza, rimettendo Dio all’orizzonte del nostro agire"

"Ogni generazione riceve in eredità il compito di dare forma al proprio tempo: di far maturare la storia come luogo in cui la dignità di ogni persona sia custodita, la giustizia promossa e la fraternità resa possibile. Ma su ogni epoca incombe il rischio di costruire un mondo disumano e più ingiusto.

Là dove l’umanità corre il pericolo di smarrire il proprio volto, noi cristiani alziamo gli occhi verso il Dio che si è fatto carne, sapendo che «solamente nel mistero del Verbo incarnato trova vera luce il mistero dell’uomo".

Sergio Melillo, vescovo della diocesi di Ariano Irpino-Lacedonia, rilancia la lettera enciclica "Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.

"Non temiamo di sporcarci le mani nel cantiere del nostro tempo. Come Neemia, preghiamo, progettiamo con sapienza, lavoriamo con perseveranza, rimettendo Dio all’orizzonte del nostro agire e l’essere umano al centro delle nostre scelte. Allora le pietre scartate - i poveri, i malati, i migranti, i piccoli - diventeranno testata d’angolo, e sulla terra sorgerà una dimora comune solida e ospitale, dove l’amore e la verità finalmente s’incontreranno, la giustizia e la pace si baceranno".