Baiano, denunciato 40enne con carta d’identità elettronica manomessa Nel tentativo di eludere i sistemi di identificazione digitale

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno denunciato un 40enne del posto per il reato di falsità materiale dopo aver scoperto che la sua carta d’identità elettronica era stata alterata con la rimozione del microchip.

L’episodio è avvenuto nel corso di un normale controllo. Alla richiesta dei documenti, i militari hanno immediatamente notato un’anomalia nella carta d’identità esibita dall’uomo: il microchip risultava infatti rimosso in modo intenzionale. Un intervento che, secondo gli accertamenti, compromette la funzionalità del documento, impedendo la lettura dei dati biometrici e digitali e rendendolo di fatto contraffatto.

Il documento è stato sequestrato e il 40enne deferito all’Autorità giudiziaria competente.

L’episodio si inserisce in un fenomeno che le forze dell’ordine segnalano come sempre più diffuso a livello nazionale. La rimozione del microchip dalle carte d’identità elettroniche viene infatti utilizzata da alcuni soggetti nel tentativo di eludere i sistemi di identificazione digitale e i controlli automatizzati impiegati in aeroporti, istituti bancari e uffici pubblici. In altri casi, il gesto sarebbe motivato dal timore di presunti sistemi di tracciamento, una convinzione priva di fondamento che non esclude le conseguenze penali della manomissione.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha ribadito l’impegno costante nelle attività di prevenzione e contrasto di questa particolare tipologia di reato, attraverso controlli e verifiche sul territorio.