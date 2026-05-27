Avellino: controlli mirati ad Ariano Irpino, scattano denunce e sequestri I controlli, tuttora in corso, svolti sia di giorno che di notte, hanno interessato le aree urbane

In linea con le direttive del prefetto Dott.ssa Rossana Riflesso, prosegue senza sosta l’azione di contrasto alla criminalità comune e predatoria promossa dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. L’obiettivo è quello di implementare il monitoraggio del territorio, con particolare riguardo alle aree più sensibili.

In tale contesto, la Compagnia Carabinieri di Ariano Irpino sta coordinando servizi mirati che, attraverso l’impiego quotidiano di numerose pattuglie, si concentrano principalmente nei Comuni maggiormente interessati dalla criminalità locale.

I controlli, tuttora in corso, svolti sia di giorno che di notte, hanno interessato le aree urbane e periferiche del territorio di competenza.

Nel corso delle attività, un 20enne di Ariano Irpino è stato deferito in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il predetto, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, a seguito di perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di cm 18,5.

Nel corso delle stesse operazioni, un 20enne di Scampitella è stato sorpreso alla guida con patente sospesa: pertanto è scattata la sanzione amministrativa e il sequestro dell’autovettura.

Sempre nell’ambito dei controlli, un 40enne di Avola (SR) e un 52enne di origini rumene, residente a San Mango Sul Calore (AV), sono stati rispettivamente identificati nei Comuni di Trevico (AV) e Vallata (AV). Ritenuti soggetti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, sono stati avviati i procedimenti per l’applicazione del foglio di via obbligatorio.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni sull’intero territorio provinciale, secondo le strategie di prevenzione e contrasto alla criminalità condivise in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.