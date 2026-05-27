Sicurezza viabilità area industriale Valle Ufita: prima azione forte Il consiglio comunale di Castel Baronia approva all'unanimità iniziativa intercomunale

Nel corso del Consiglio Comunale a Castel Baronia del 26 maggio 2026, il Sindaco Patrizia Reale e l’Amministrazione Comunale tutta hanno portato all’attenzione dell’assise un importante ordine del giorno relativo alla messa in sicurezza della viabilità nell’area industriale della Valle Ufita, con particolare riferimento alla SP235 Strada ASI e Strada di Arroccamento Industriale.

L’iniziativa, approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale ,rappresenta un’azione istituzionale forte e condivisa per affrontare una problematica che da tempo interessa cittadini, lavoratori, imprese e operatori economici dell’intero comprensorio.

Il deliberato nasce dalla consapevolezza che la viabilità dell’area industriale della Valle Ufita costituisce un’infrastruttura strategica per il collegamento tra i Comuni dell’area, per il funzionamento del sistema produttivo locale e per la mobilità quotidiana di centinaia di lavoratori e mezzi pesanti.

L’Amministrazione Comunale ha evidenziato il grave stato di degrado del manto stradale, caratterizzato da buche, avvallamenti e dissesti diffusi che compromettono seriamente la sicurezza della circolazione e determinano un concreto pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Con l’approvazione dell’ordine del giorno, il Consiglio Comunale ha deliberato di:

Richiedere formalmente al Consorzio ASI Valle Ufita e alla Provincia di Avellino, ciascuno per quanto di competenza, l’effettuazione immediata di un sopralluogo tecnico e la conseguente programmazione degli interventi necessari al ripristino del manto stradale e alla messa in sicurezza della viabilità.

Qualificare tali interventi come urgenti ed indifferibili, alla luce dell’attuale situazione di pericolo e della rilevanza strategica dell’arteria per il sistema economico territoriale;

Aderire ad una iniziativa intercomunale finalizzata a promuovere un’azione coordinata tra tutti i Comuni interessati, con l’obiettivo di rafforzare l’interlocuzione istituzionale con gli enti competenti e accelerare i tempi degli interventi.

Trasmettere il deliberato al Consorzio ASI Valle Ufita, alla Provincia di Avellino, ai Comuni dell’area interessata, alla Prefettura di Avellino e agli ulteriori organi competenti.

Demandare al Sindaco e alla Giunta Comunale ogni ulteriore iniziativa utile a tutela dell’ente e della collettività amministrata, anche in caso di mancato riscontro da parte degli enti competenti.

“Si tratta di una battaglia di civiltà e di responsabilità istituzionale – dichiarano il Sindaco Patrizia Reale e l’Amministrazione Comunale perché non è più tollerabile che un’area strategica come quella industriale della Valle Ufita continui a versare in condizioni di evidente criticità. La sicurezza dei cittadini, dei lavoratori e delle imprese deve rappresentare una priorità assoluta. Per questo abbiamo voluto promuovere un’iniziativa condivisa con gli altri Comuni del territorio, affinché la voce delle comunità locali sia più forte e incisiva.”

L’mministrazione comunale continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, mantenendo alta l’attenzione istituzionale sul tema e sollecitando ogni intervento necessario per garantire condizioni adeguate di sicurezza e funzionalità della viabilità industriale della Valle Ufita.