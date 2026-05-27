Il nuovo volto del processo penale tributario, il convegno ad Avellino Si terrà il 29 maggio alle ore 15.30 nell'Aula Magna del tribunale di Avellino

Si terrà il 29 maggio alle ore 15.30 nell'Aula Magna del tribunale di Avellino, "Rosario Livatino" il convegno sul "Nuovo volto del processo penale tributario".

I saluti

I saluti sono affidati al presidente dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, Fabio Benigni, al presidente del tribunale Francesca Spena, al procuratore facente funzione il dottore Francesco Raffaele, al presidente dell'Ordine dei commercialisti ed Esperti contabili di Avellino, Carmine Ferrara, al presidente della Camera Avvocati Tributaristi di Avellino,l'avvocato Achille Benigni e al consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, responsabile della scuola forense, l'avvocato Raffaele Tecce. A moderare il convegno, la responsabile della Commissione in materia Tributaria COA di Avellino, l'avvocato Carmen Picariello.

Gli interventi

Interverranno il dottore commercialista Giuseppe Rocco, cultore di Diritto tributario del'Università degli Studi di Salerno, il professore avvocato Pier Paolo Rivello, già Procuratore Generale Militare della Corte di Cassazione e il dottore Vito Di Nicola, già Presidente di Sezione della Corte di Cassazione. L'evento si svolgerà in presenza e ai partecipanti verranno riconosciuti tre crediti formativi dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino e dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Avellino.



