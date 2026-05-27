Il PSI torna in Consiglio dopo 24 anni, Di Sapio: frutto di un lavoro collettivo “Avanti”: con la vittoria di Nello Pizza Avellino sceglie equilibrio e responsabilità istituzionale

"La vittoria di Nello Pizza segna l’avvio di una nuova fase politica e amministrativa per la città di Avellino. Il risultato conseguito dalla coalizione del campo largo rappresenta la scelta dei cittadini di aprire una stagione fondata su equilibrio, competenza e responsabilità istituzionale. Così in una nota il gruppo "AVANTI, per una città nuova".

All’interno di questo percorso, il contributo dei candidati di “Avanti PSI” nella lista “Stiamo con Nello Pizza” assume un particolare valore politico. Dopo ventiquattro anni, il Partito Socialista Italiano torna a essere rappresentato nel Consiglio Comunale di Avellino con l’elezione di Carmine Di Sapio, contribuendo al positivo risultato della lista e al successo complessivo della coalizione.

Si tratta di un risultato costruito nel tempo, attraverso un lavoro politico serio e collettivo, portato avanti con continuità, spirito di collaborazione e radicamento territoriale. Un percorso che ha consentito di ricostruire relazioni politiche e umane attorno ai valori del socialismo riformista e di dare un contributo concreto a questa esperienza amministrativa.

Un ringraziamento va a tutti i candidati, ai militanti e ai tanti compagni che, anche dai comuni dell’hinterland, hanno sostenuto con impegno e senso di appartenenza questo progetto politico.

Da oggi inizia una nuova fase di lavoro per la città e per il territorio, nella consapevolezza che il consenso ricevuto rappresenti soprattutto una responsabilità verso Avellino e la comunità irpina.