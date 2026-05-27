Ariano: bisce e zecche nel rione Martiri, appello urgente dei residenti Una grave situazione di degrado e pericolo da risolvere al più presto.

Rione Martiri, Ariano Irpino. Gli abitanti delle palazzine ci segnalano una problematica di natura igienico sanitaria e ambientale da risolvere al più presto.

Per l'esattezza siamo in fondo al penultimo ingresso laterale dalla statale 90 delle puglie, non molto distanti dalla chiesa e da rione Vinciguerra. Praticamente in mezzo. Ed è qui che ci viene segnalata un'area abbandonata, dove sarebbe dovuta sorgere anni fa un nuovo blocco di alloggi popolari. Un parco abbandonato dove all'interno vi sono anche gattini appena nati ci vieno detto.

E' invasa di erbacce, bisce e insetti. Gli abitanti ci segnalano la grave situazione di degrado e pericolo da risolvere al più presto.

"Andiamo incontro all'estate, anzi le temperature sono già alte e non possiamo sopportare questa situazione. Qui c'è bisogno di un intervento anche da parte dell'Asl. Non possiamo neppure portare i cani a spasso. E' capitato anche di trovare zecche ed altri insetti. E' una selva. Quell'area va liberata e bonificata".