Vallesaccarda, La tragedia di Peppino "Eri amico di tutti" Cordoglio in paese e nella Baronia

Dramma a Vallesaccarda, in provincia di Avellino, dove ieri un uomo di 60 anni, dipendente comunale da lungo tempo e figura tra le più conosciute e apprezzate del piccolo centro irpino, è stato trovato senza vita.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile.

Il dorole nella Baronia

La notizia ha raggiunto la comunità nel corso di una riunione pubblica che si stava tenendo in paese, trasformando in pochi istanti un momento di ordinaria vita civica in uno choc collettivo. L'uomo si sarebbe tolto la vita in un momento di sconforto e i carabinieri arrivati sul posto hanno avviato gli accertamenti di rito.

Una vita al servizio di Vallesaccarda

La vittima era un punto di riferimento per il comune di Vallesaccarda. Dipendente pubblico da anni, aveva operato con professionalità e discrezione anche in settori di particolare delicatezza dell'amministrazione locale. Nessuna ombra sul suo operato, nessun segnale che potesse lasciare presagire un simile epilogo. Appassionato di ciclismo e motociclismo, impegnato nel volontariato e nelle attività sociali del territorio, sempre disponibile e sorridente con chiunque, Antonio era amato e stimato da tutti.

Il cordoglio istituzionale

A farsi interprete del dolore dell'intera comunità è stato il sindaco Franco Archidiacono che dice: «La comunità è sconvolta, sgomenta», ha dichiarato il primo cittadino. «Peppino era l'amico di tutti al comune. Era la persona che dava una mano a tutti. Era il dipendente di sempre. Ha lasciato un vuoto incolmabile».