Atripalda, arriva la truffa del cambio di denaro: il sindaco avverte i cittadini

di Paola Iandolo
Il comune di Atripalda, guidato dal sindaco Paolo Spagnolo, lancia un avviso sui social. Informa la cittadinanza, e in particolar modo i titolari delle attività commerciali della cittadina del Sabato, di prestare la massima attenzione a un nuovo tentativo di raggiro in corso.
Il nuovo raggiro
Il Sindaco, a seguito di una tempestiva segnalazione da parte del Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, David Lombardini, ha invitato tutti i commercianti a diffidare categoricamente di alcuni individui che stanno girando in diverse attività di Atripalda chiedendo di cambiare del denaro.
I consigli
Il primo cittadino consiglia i suoi concittadini di non assecondare le richieste di cambio denaro da parte di sconosciuti. Invita a mantenete alta l'attenzione e a non lasciarsi distrarre durante le operazioni di cassa. Invita, infine, a segnalare immediatamente qualsiasi situazione sospetta o presenza di persone diffidenti alle Forze dell'Ordine.