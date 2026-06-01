Montefredane, furti a raffica: ladri a casa del parroco e di una donna in attesa La donna incinta ha avuto un malore ed è stata soccorsa dal 118

di Paola Iandolo

Domenica sera movimentata a Montefredane per una serie di furti. Tra gli immobili colpiti anche l’abitazione del parroco del paese, don Tonino Dente. Particolarmente delicato l’episodio avvenuto anche nell’abitazione di una giovane operatrice sanitaria in attesa. La donna si trovava in casa quando si sarebbe accorta della presenza dei malviventi all’interno della propria camera da letto. Lo spavento è stato tale da rendere necessario l’intervento dei sanitari, che hanno effettuato accertamenti per verificare le condizioni della futura mamma e del bambino.

L'intervento dei carabinieri

Non appena ricevute le segnalazioni, il sindaco Ciro Aquino ha contattato immediatamente i Carabinieri, intervenuti rapidamente sul posto per effettuare i rilievi e avviare le indagini finalizzate all’individuazione dei responsabili. «Sono episodi gravissimi che colpiscono l’intera comunità e compromettono il senso di sicurezza dei cittadini», ha sottolineato il primo cittadino, che ha seguito da vicino l’evolversi della situazione mantenendo costanti contatti con le forze dell’ordine.

La vicina al parroco e alla giovane

Gli ultimi due episodi, hanno riportato al centro dell’attenzione l'annosa questione sicurezza sul territorio e le modalità per prevenire questi tipi reati. L’invito rivolto ai cittadini è quello di segnalare tempestivamente qualsiasi movimento sospetto alle autorità competenti. La comunità di Montefredane esprime vicinanza alle persone coinvolte, in particolare a don Tonino Dente e alla giovane donna che ha vissuto momenti di grande paura.