Maria Elena Iaverone negli organismi regionali della Lega Campania Ampio processo di riorganizzazione e consolidamento del partito in Campania

La Lega Campania continua il percorso di rafforzamento e radicamento sui territori attraverso il coinvolgimento di amministratori e dirigenti che hanno dimostrato competenza, impegno e capacità di rappresentanza.

Nella prossima direzione regionale, convocata dal coordinatore regionale Gianpiero Zinzi, sarà formalizzato l'ingresso di Maria Elena Iaverone negli organismi regionali del partito.

Già vicesindaco della Città di Avellino, Maria Elena Iaverone ha maturato una significativa esperienza amministrativa e politica, distinguendosi per il lavoro svolto al servizio della comunità e per l'attenzione costante alle esigenze del territorio irpino.

La sua presenza negli organismi regionali rappresenta un importante riconoscimento del percorso politico e amministrativo compiuto e contribuirà a rafforzare ulteriormente il ruolo dell'Irpinia all'interno della classe dirigente della Lega campana.

La nomina si inserisce nel più ampio processo di riorganizzazione e consolidamento del partito in Campania, finalizzato a valorizzare competenze ed energie provenienti dai diversi territori della regione.