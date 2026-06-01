Ginnastica ritmica: Sofia Riccio è campionessa nazionale Sedici anni, di Grottaminarda, si aggiudica l'oro nella specialità "cerchio"

Sedici anni, talento, grazia e grande determinazione, Sofia - che ha conquistato anche un quarto posto nella specialità "palla" - ha la stoffa della campionessa ed ha brillato nelle numerose gare disputate in giro per l'Italia fino alle finali nazionali "Opes" in corso presso il palazzetto dello sport di Ariano Irpino dal 28 maggio al 5 giugno.

Fondamentale il supporto della sua società sportiva l'Asd “Ritmica Le Fate” di Maria Teresa Giorgio e Angela Giorgio e, naturalmente, dei suoi genitori, gli avvocati Carmelita Romano ed Enrico Riccio.

L'Amministrazione comunale si congratula con Sofia e la sua famiglia per questo strepitoso risultato che rende orgogliosa l'intera cittadina:

"Uno sport bellissimo, elegante quanto difficile, in cui servono disciplina, sacrificio, costanza e una straordinaria capacità di coniugare preparazione atletica ed espressione artistica - afferma l'amministrazione comunale guidata da Marcantonio Spera - La ginnastica ritmica rappresenta una delle discipline più complete e impegnative, perché richiede alle atlete di allenarsi quotidianamente con grande dedizione, curando ogni minimo dettaglio tecnico e coreografico.

Per questo motivo il risultato ottenuto da Sofia assume un valore ancora più significativo. Ha dimostrato talento, maturità agonistica, eleganza nei movimenti e una determinazione fuori dal comune. La medaglia d'oro conquistata nella specialità del cerchio e il quarto posto nella palla sono il frutto di un percorso costruito con impegno, passione e spirito di sacrificio, condiviso con la sua società sportiva e con la famiglia che la sostiene quotidianamente.

Sofia è motivo di orgoglio per l'intera comunità di Grottaminarda. A lei vanno le più sincere congratulazioni dell'amministrazione comunale, con l'augurio di una lunga serie di successi sportivi e personali".