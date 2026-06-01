Uomo trovato morto a Monteforte Irpino: "Ennesimo dramma di un invisibile" La morte del 55enne di origini rumene. La riflessione di De Angelis

Un altro dramma della solitudine si è consumato a Monteforte Irpino. Lo annuncia Luca De Angelis, presidente della Misericordia del Partenio. Stamane intorno alle 10 è stato trovato senza vita un 55enne senza fissa dimora straniero, di origini rumene, che solitamente stazionava nei pressi del Lidl di via Rivarano. Sul posto è stato tempestivo l'arrivo dei carabinieri della stazione di Mercogliano e dei sanitari. Inutili i soccorsi, l'uomo secondo i primi rilevi era già morto all'arrivo dei sanitari

Il dramma di un invisibile

"Questa mattina un uomo di origine rumena, che da anni viveva per le strade della città nell'indifferenza generale, è stato trovato senza vita nei terreni di fronte al supermercato Lidl di Monteforte Irpino.- spiega De Angelis -.

Carabineri sul posto

Sul posto sono intervenuti il comandante dei Carabinieri di Mercogliano e il personale del 118 di Avellino che hanno potuto solo verificare il decesso dell'uomo, per cause naturali.

La riflessione

"La morte di quest'uomo rappresenta l'ennesima testimonianza di una realtà che troppo spesso preferiamo non vedere: quella degli ultimi, degli emarginati, di chi vive ai margini della società senza ricevere il sostegno e l'aiuto di cui avrebbe bisogno.- Conclude De Angelis -Una vicenda che dovrebbe far riflettere tutti noi sul valore della solidarietà, dell'umanità e dell'attenzione verso chi vive situazioni di grave disagio".