Avellino, omessa dichiarazione dei redditi: assolto il commercialista Tre assoluzioni, tre procedimenti conclusi per intervenuta prescrizione

di Paola Iandolo

Il Tribunale di Avellino ha pronunciato la terza sentenza di assoluzione nei confronti di Pasqualino Vuolo, commercialista avellinese. Il noto professionista è stato assolto dal reato di omessa dichiarazione dei redditi, con una formula piena, dal giudice, Gilda Zarrella. Il pm aveva chiesto una condanna a due anni di reclusione.

Tre assoluzioni, tre procedimenti conclusi per intervenuta prescrizione

Con questo pronunciamento, raggiungono quota sei i processi a carico del professionista che si concludono in senso favorevole all’imputato. Tre sono le sentenze concluse con l' assoluzione per una truffa, una bancarotta e ora per omessa dichiarazione dei redditi. Tre i procedimenti conclusi con l'intervenuta prescrizione per Vuolo difeso dagli avvocati Alberto Biancardo e Vincenzo Di Vaio; nell’ultimo, la difesa è stata sostenuta dal solo avvocato Biancardo. In appello, per Vuolo, rimane pendente ancora il procedimento per la truffa dei rimborsi covid, per la quale in primo grado ha rimediato una condanna a tre anni.