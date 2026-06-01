Pasquale Galdieri resta al 41 bis: la caduta e i segreti di "Milord" La Cassazione chiude la porta al boss del Nuovo Clan Partenio: carcere duro confermato

L'uomo che per anni ha esercitato il proprio potere nelle pieghe più oscure dell'Irpinia continuerà a vivere nel silenzio del carcere duro. Per Pasquale Galdieri, conosciuto negli ambienti criminali come "Milord", la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha chiuso ogni spiraglio, dichiarando inammissibile il ricorso contro la proroga del 41 bis firmata dal ministro della Giustizia Carlo Nordio.

È la fotografia della fine giudiziaria di uno dei boss più temuti degli ultimi anni. Un uomo che, secondo le sentenze ormai definitive, ha guidato il Nuovo Clan Partenio, erede delle strutture criminali riconducibili al clan Genovese, costruendo una rete di controllo e intimidazione che ha attraversato il territorio irpino.

La fine del potere

I giudici hanno richiamato un elemento decisivo: il consolidamento della sua posizione processuale dopo la conferma definitiva della condanna per associazione mafiosa ed estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Nelle motivazioni emerge il profilo di un capo ancora considerato punto di riferimento dell'organizzazione. Non un detenuto ormai lontano dagli equilibri criminali, ma un soggetto che conserva capacità di influenza e collegamenti con l'esterno.

La Cassazione ha condiviso integralmente la valutazione del Tribunale di Sorveglianza di Roma, sottolineando come il sodalizio criminale da lui diretto sia stato accertato in via definitiva e continui ad essere ritenuto operativo soprattutto in Irpinia.

È la certificazione della sconfitta di un boss che aveva costruito la propria immagine sulla capacità di controllare uomini, risorse economiche e territori.

I segreti mai raccontati

Ma attorno alla figura di Galdieri resta una domanda che accompagna da sempre le grandi parabole criminali.

Che cosa sa davvero "Milord"?

Le organizzazioni mafiose non vivono soltanto di violenza. Prosperano grazie alle relazioni, alle protezioni, alle convenienze reciproche. Vivono nei punti di contatto tra economia, affari e politica. È lì che spesso si nascondono i segreti più pesanti.

Le motivazioni richiamano la disponibilità di consistenti risorse finanziarie e la persistente capacità di comunicazione con l'esterno, elementi che hanno contribuito alla conferma del regime differenziato.

Eppure Galdieri non ha mai imboccato la strada della collaborazione. Non si è dissociato. Non ha riconosciuto responsabilità. Continua a negare i rapporti con il clan Genovese e non ha mai fornito agli investigatori elementi utili a ricostruire eventuali relazioni esterne al mondo criminale.

È il paradosso che accompagna molti boss sconfitti dallo Stato: quando il potere crolla, restano spesso chiusi dentro di loro i capitoli più delicati della storia che hanno attraversato.

Perché resta al carcere duro

La Suprema Corte ha evidenziato che Galdieri non ha manifestato comportamenti incompatibili con il ruolo di vertice ricoperto all'interno dell'organizzazione.

Anzi, i magistrati richiamano episodi che dimostrerebbero la persistenza della sua capacità di mantenere contatti e il permanere di una significativa pericolosità sociale.

Un dato pesa più degli altri. Galdieri era già stato sottoposto al 41 bis tra il 2008 e il 2009. Eppure, secondo quanto ricostruito nelle sentenze, ciò non avrebbe impedito la successiva commissione di nuovi reati di matrice mafiosa.

Per i giudici, dunque, il semplice stato detentivo non è mai stato sufficiente a interrompere i suoi legami criminali.

Così il sipario non cala soltanto su un uomo, ma su un'intera stagione criminale che ha segnato l'Irpinia. Dietro le mura del carcere duro resta un boss sconfitto. E forse anche un archivio vivente di relazioni, interessi e connessioni che non sono mai state completamente raccontate.