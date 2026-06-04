Anche stanotte presenze sospette a Borgo Ferrovia, allerta tra i residenti Avellino, gli abitanti chiedono più controlli

Notte di allerta a Borgo Ferrovia, nella periferia di Avellino, dove per due notti di seguito sono state segnalate presenze di persone sospette.

Nel quartiere di Borgo Ferrovia, tra la notte di martedì e quella successiva, sono stati segnalati ripetuti episodi che hanno richiamato l’attenzione degli abitanti e delle autorità. In entrambe le occasioni, tre uomini – il volto coperto, movimenti considerati sospetti – sono stati notati nel parcheggio adiacente la stazione ferroviaria.

Intervento tempestivo delle forze dell’ordine e fuga dei sospetti

L’allerta, lanciata prontamente dai residenti, ha permesso l’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. Gli agenti, giunti sul posto nelle due notti, hanno tuttavia constatato la fuga dei tre individui, che si sono allontanati prima di poter essere fermati o identificati. Sul posto sono arrivati poliziotti e carabinieri.

Più controlli nella zona stazione

Il parcheggio della stazione di Borgo Ferrovia viene indicato come punto da monitorare, soprattutto nelle ore notturne.

Indagini e controlli rafforzati

Le forze dell’ordine hanno reso noto di aver intensificato i controlli nell’area. Restano in corso le indagini per giungere alla possibile identificazione dei soggetti segnalati e per chiarire eventuali collegamenti tra i due episodi.