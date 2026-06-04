Arrivano i "rinforzi" in Procura: tre nuovi sostituti hanno scelto Avellino Italo De Felice, Ginevra Guacci e Luca Masci i nuovi magistrati che arriveranno ad Avellino

La Procura della Repubblica di Avellino si prepara ad accogliere tre nuovi sostituti procuratori, assegnati con la recente delibera del Consiglio Superiore della Magistratura. A breve saranno immessi nelle funzioni e rafforzeranno la squadra guidata dal Procuratore facente funzioni Francesco Raffaele altri tre giovani magistrati, che passano dunque a cinque in un anno, che saranno sostituto procuratore della Repubblica di Avellino.Il provvedimento, predisposto dalla Terza Commissione, riguarda l'immissione in funzione di 345 magistrati ordinari che hanno portato a termine il periodo di tirocinio. Tra questi, tre hanno scelto la sede irpina: Italo De Felice, Ginevra Guacci e Luca Masci.

Profili dei nuovi magistrati

Italo De Felice, nato nel 1991, ha concluso il proprio tirocinio presso il Tribunale di Salerno. Ginevra Guacci, classe 1994, ha svolto la formazione a Roma. Luca Masci, nato nel 1987, ha seguito anch’egli il percorso di tirocinio a Salerno. L’assegnazione di questi tre magistrati contribuisce a completare la pianta organica dei sostituti procuratori presso l’ufficio di Avellino. L’insediamento nei nuovi incarichi avverrà con le modalità che saranno predisposte da un prossimo decreto ministeriale.

Il rafforzamento dell’organico

Con queste nomine, salgono a cinque i magistrati che, nell’arco dell’ultimo anno, sono stati immessi in servizio alla Procura di Avellino. Ai nuovi ingressi di De Felice, Guacci e Masci si affiancano quelli di Marco Auciello e Giovanni Sodano, già operativi da alcuni mesi. La delibera del Consiglio Superiore della Magistratura richiama i dirigenti degli uffici giudiziari affinché vengano attuate tutte le misure necessarie a consentire l’immissione in possesso dei magistrati nominati con decreto ministeriale in data 4 aprile 2025.

La guida dell’ufficio

La Procura della Repubblica di Avellino è al momento guidata, in qualità di facente funzioni, da Francesco Raffaele. L’ampliamento dell’organico segna un passaggio significativo per un ufficio che, nell’ultimo periodo, si è trovato a gestire un carico di lavoro articolato su materie complesse, in linea con le esigenze di un territorio caratterizzato da contesti diversificati, sia sul piano delle indagini sia su quello dell’azione giudiziaria.