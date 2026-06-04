Gli alunni del Mancini adottano i giardini di Villa Amendola: ecco tutti i nomi Il progetto "Adotta un monumento" alla quinta edizione

Ogni anno adottano un monumento. E gli studenti diventano protagonisti di un progetto che punta a valorizzare il patrimonio storico-artistico della città. E' la sfida che il liceo scientifico "Mancini" di Avellino affronta per la quinta volta con una iniziativa davvero meritoria, ideata e curata dal prof.Luigi Raia. Finora gli alunni avellinesi avevano adottato la Dogana, poi il Casino del Principe, Palazzo di V.Hugo e lo scorso anno l'ex cinema Eliseo. Stasera (a partire dalle 19.30) si punta a scoprire i giardini di Villa Amendola.

Il progetto fortemente voluto dalla dirigente scolastica Paola Anna Gianfelice, coinvolge tutti i docenti con la professoressa Mara Lo Russo in prima linea: Gianpiero Mustone, Beatrice Montanile, Nicola Di Costanzo, Filomena Aiello, Susy Capolupo, Alfonso Lanzieri, Tiziana Caterina, Luigi Raia. L'obiettivo è creare un permanente "Laboratorio di futuro", che attraverso iniziative concrete "vuole essere un momento di educazione al rispetto e alla tutela del patrimonio artistico e più in generale dell'ambiente.

A moderare il confronto di stasera sarà il professore Luigi Raia, con i saluti della dirigente Gianfelice e della dottoressa Fiorella Pagliuca, dirigente ambito territoriale di Avellino e l'intervento del professore Massimo Visone.

Questo il programma della serata.

Sentinelle del paesaggio:

Immagini di città.

Alunni: Classe 2A, Istituto Comprensivo "Regina Margherita - Leonardo da Vinci"

Docente referente: prof. Elisa Garofano, Stefania Saccone

Alunni: Carmine Argenio, Giulio Campanile, Marco Dello Russo, Fabiana Gargiuli, Allegra Raia, Lorenzo Santoro, Nicolò Vangone

Docente referente: prof. Alfonso Lanzieri

La forma della città

Alunni: Serena Battista, Pasquale Pio Cicalese, Matteo Ciocchi, Antonio Della Pietra, Elia Di Vaio, Luca Iannaccone, Emma Maria Pia Lima, Antonia Romano, Desirè Ruberto, Francesco Vallillo

Docenti referenti:

prof. Gianpiero Mustone, Nicola Di Costanzo

Dove la roccia racconta: viaggio nelle grotte di villa Amendola

Alunni: Andrea Alvino, Francesca Avitabile, Francesco Capobianco, Greta Dell'Orfano, Giulia Gentile, Christian Ingino, Caterina Iovino, Angela Mauriello, Elena Gerarda Napolitano, Benedetta Pastore, Francesco Possemato

Docente referente: prof.ssa Danila Penon

Sulle tracce del "gattopardo"

Alunni: Antonio Della Gaggia, Christian Pio Ingino, Matteo Picariello, Francesco Possemato, Gaia Repoli

Docente referente: prof.ssa Mara Lo Russo

Alunni: Salvatore Capolupo, Rita Cirino, Ezequiel Adrian Festa, Antonia Rafaniello

Alunni: Lucia e Luigi Addivinola, Viola Aquino, Giulio Campanile, Vincenzo Casalino, Francesco Cimnaghi, Arianna D'Urso, Marco Dello Russo, Benedetta Di Paolo, Francesco Farese, Fabiana Gargiuli, Giulia Guerra, Chiara Lubrano Di Scampamorte, Sabrina Marrone, Martina Mazza, Irma Pece, Generoso Peluso, Allegra Raia, Anna Tafuro, Gabriele Tramontozzi, Alessandro Tucci, Matteo Valentino, Raffaella Zampano

Docente referente: prof.ssa Susy Capolupo

Il coro del Mancini

Alunni: Francesca Avitabile, Aurora Florio, Shucen He, Gianmario Matarazzo, Piero Napolitano, Maria Cecilia Petrillo, Ludovica Pomidoro, Chiara Reppucci, Vittorio Roselli, Benedetta Rossi, Nicole Ruberto, Christian Santomauro, Sofia Serrone, Gabriele Tramontozzi, Clarissa Venezia

Docente referente: prof.ssa Tiziana Caterina

Scatti rubati

Alunni: Michele Capozzi, Antonio Della Gaggia, Lorenzo Santoro

Docente referente:

prof.ssa Beatrice Montanile

Punto Zero

Cortometraggio ambientato a Villa Amendola

Alunni: Maria Vittoria Battinelli, Serena Battista, Giovanna Brogna, Alessia D'Amato, Isabella Del Gaizo, Claudia Di Marino, Francesco Paolo Esposito, Silvana Festa, Aurore Karen Granieri, Viola Lamanna, Sara Pacilio, Antonia Romano, Benedetta Rossi

Docenti referenti:

prof. Susy Capolupo, Imma Del Gaudio

Tutor esterni: Roberto Flammia, Luca Di Leo

Area benvenuto

Alunni: Edmondo Capuano, Roberta D'Amato, Loris D'Elia, Emanuele De Ciuceis, Maria Grazia Freda, David Girardi, Serena Rubicondo, Martina Vignola, Gerardo Allocca, Fabiana Ciampi, Marco D'Ambola, Alessandro Foglia, Ciro Gaeta, Danilo Giannattasio, Davide Iannaccone, Luca Iannaccone, Giulia Laudati, Cristina Saggese, Marta Carozzi, Anna Mazzarino, Rita Cirino, Giuseppe Luca Correale, Jana De Maio, Alessandra Jappelli, Marco Nunziata, Antonia Rafaniello

Docenti referenti: prof. Filomena Aiello, Incoronata Famiglietti

Consulenza bibliografica ed archivistica: prof. Geppino del Sorbo

