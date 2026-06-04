Torna in centro ad Ariano la tradizionale fiera di Sant'Antonio: è ufficiale E' il primo passo verso il graduale trasferimento definitivo del mercato settimanale da Cardito

Si svolgerà nel suo luogo originale in centro e non più nel piano di zona, la tradizionale e storica fiera di Sant'Antonio ad Ariano Irpino.

La notizia è ufficiale ed è il primo passo verso il graduale ritorno definitivo del mercato settimanale nel centro storico. Trasferimento che potrà avvenire solo al termine dei lavori lungo strade e piazze.

Ma il 13 giugno, giorno della ricorrenza di Sant'Antonio, le bancarelle verranno dislocate a piazza Mazzini e strade limitrofe.

Una ricorrenza tra le più sentite in città dagli arianesi tra fede e profonda devozione. E quest'anno la tredicina di Samt'Antonio diventa itinerante!

La preghiera e la devozione arrivano direttamente nei nostri quartieri e condomini.

Ecco i quattro appuntamenti speciali delle ore 20:00

Il primo ieri sera 3 giugno: Casalino

5 giugno: Condominio Abitare (Fontananuova)

8 giugno: Parco 2000 (Rampa Covotti)

10 giugno: Condominio Corsano (Via Fontananuova)

Resta sempre valida la preghiera quotidiana nella chiesa parrocchiale dal 1° all’11 giugno (Rosario 17:50, messa 18:30).

"La Festa di Sant’Antonio è il cuore della nostra comunità. Anche quest’anno vogliamo renderla speciale, ma abbiamo bisogno del supporto di tutti: cittadini e attività commerciali. Facciamo in modo che anche quest’anno le strade si riempiano di vita, di colori e di emozioni. Facciamo in modo che la Festa di Sant’Antonio continui a essere un momento indimenticabile per tutti".