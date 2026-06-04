La tragica morte di Marcello: carabiniere esemplare e uomo di altissimo valore Valle Ufita in lutto, domani i funerali a Roma

Si svolgeranno domani a Roma nella parrocchia di San Marco Evangelista in agro Laurentino, nel quartiere Giuliano-Dalmata, i funerali del carabiniere del Ros di origini irpine, Marcello Lo Chiatto.

52 anni, appuntato scelto dell'arma in servizio al raggruppamento operativo speciale del Ros di Roma è morto tragicamente in sella alla sua moto, fuori dal servizio.

L'incidente è avvenuto in via Ettore Rolli, nelle vicinanze di Porta Portese. Inutili i soccorsi, troppo gravi le lesioni riportate.

Lutto nell'Arma dei carabinieri. In Irpinia, in Valle Ufita, a Grottaminarda e Ariano Irpino vivono i familiari dello sfortunato carabiniere, persone molto conosciute e stimate.

Il cordoglio del Sim carabinieri:

"La perdita di Marcello lascia un vuoto incolmabile non solo nella sua famiglia, a cui va il nostro più caloroso e fraterno abbraccio, ma anche tra i colleghi del Ros e l’intera comunità dell’arma dei carabinieri, che perde un professionista esemplare e un uomo di altissimo valore.

In questo momento di immenso dolore - sottolinea il Sim carabinieri - tutta le articolazioni del sindacato si stringono attorno ai familiari di Marcello, ai suoi cari e ai colleghi del Ros di Roma. Non ci sono parole adeguate per lenire la sofferenza di una perdita così improvvisa e drammatica".