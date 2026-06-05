Avellino, il convegno: "intelligenza artificiale e professione forense"

di Paola Iandolo
Si terrà il 17 giugno alle ore 15.30 nell'aula Magna del Tribunale di Avellino, il convegno dal titolo "Intelligenza artificiale e professione forense: opportunità operative e responsabilità deontologiche".
I saluti
I saluti sono affidati al presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, Fabio Benigni, alla presidente del Comitato per le Pari Opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Avellino, Giovanna Perna, alla presidente del Tribunale di Avellino, la dottoressa Francesca Spena, al Procuratore Aggiunto presso la Procura della Repubblica di Avellino, il dottore Francesco Raffaele e alla Consigliera Nazionale Forense, Biancamaria D'Agostino.
Le relazioni
A relazionare sull'argomento scelto per il convegno, l'avvocato Federica Santinon, Consigliere Nazionale Forense, la dottoressa Aureliana Di Matteo, giudice della Seconda Sezione Civile del tribunale di Avellino, l'avvocato Adele Sessa, presidente di Sezione del Consiglio Distrettuale di Disciplina Forense Corte di Appello di Napoli ed infine il professore Ernesto D'Avanzo, professore di Managment, Etica e Intelligenza Artificiale - Dipartimento di Economia e Managment dell'Università di Trento.