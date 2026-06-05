Fruncillo, Fdi: "Vicinanza e solidarieta al questore Picone per il grave lutto" "Il ricordo dell’amore ricevuto possa essere conforto in un momento così difficile"

"A nome del coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Avellino e mio personale, esprimo il più sincero e profondo cordoglio al questore di Avellino Pasquale Picone, e alla sua famiglia per la scomparsa dell’amata madre".

Lo scrive in una nota il presidente provinciale di Fdi Ines Fruncillo.

In momenti come questi, il dolore per la perdita di una figura così importante nella vita di ciascuno supera ogni ruolo e ogni responsabilità pubblica, richiamando il valore più autentico dei legami che accompagnano il nostro cammino.

Con rispetto e discrezione, ci stringiamo alla famiglia Picone. Giungano la nostra vicinanza, la nostra partecipazione al lutto e un pensiero di affettuosa memoria alla cara madre. Il ricordo dell’amore ricevuto possa essere conforto in un momento così difficile".