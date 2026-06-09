Giallo nell'avellinese, uomo trovato morto nell'auto parcheggiata Ieri il rinvenimento ad Avella: il 63enne trovato senza vita nella sua auto parcheggiata

Giallo ad Avella dove un uomo di 63 anni, residente a Casalnuovo di Napoli, è stato trovato privo di vita all’interno della propria automobile parcheggiata in via San Nicola. E' successo ieri pomeriggio. L'auto era ferma ma con il motore acceso. L’allarme è stato lanciato da alcuni cittadini: l’auto risultava in sosta, il conducente immobile. È stato questo dettaglio a indurre i presenti allarmati a contattare le forze dell’ordine.

Carabinieri sul posto

Sul luogo sono intervenuti i militari del nucleo operativo radiomobile della compagnia dei carabinieri di Baiano. Per aprire l'auto è stato necessario forzare il finestrino posteriore, nel tentativo di prestare soccorso il più rapidamente possibile. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118. All’arrivo dei soccorsi, tuttavia, per l’uomo non risultavano segni vitali; i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili.

Prime ipotesi sulle cause del decesso

Forse l'uomo è stato stroncato da un arresto cardiaco. Stando alle informazioni raccolte, l’uomo si era recato ad Avella per incontrare un avvocato e svolgere l’istruttoria relativa a una pratica INPS connessa alle sue condizioni di salute. All’interno della vettura è stata infatti rinvenuta una cartella clinica, contenente documentazione sanitaria che attestava la presenza di precedenti patologie cardiache.

Indagini in corso da parte della Procura

La procura della Repubblica di Avellino è stata informata dell’evento e potrà disporre accertamenti supplementari per chiarire la dinamica dei fatti e stabilire con precisione le condizioni che hanno portato al decesso.