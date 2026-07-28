Calitri, 29enne fermato in piazza: aveva marijuana e un coltello a scatto Nella notte un 29enne di Calitri è stato segnalato all'Autorità giudiziaria

Controlli serrati dei Carabinieri nel territorio dell'Alta Irpinia. Nella notte un 29enne di Calitri è stato segnalato all'Autorità giudiziaria e a quella amministrativa dopo essere stato trovato in possesso di marijuana e di un coltello a scatto.

L'episodio si è verificato in piazza Giolitti, dove una pattuglia della Stazione Carabinieri di Calitri ha notato il giovane mentre si aggirava con un atteggiamento ritenuto sospetto. I militari hanno quindi deciso di procedere con un controllo e con la successiva perquisizione personale.

Gli accertamenti hanno permesso di rinvenire una sigaretta artigianale contenente circa 0,74 grammi di marijuana e un coltello a scatto con lama a punta lunga 15 centimetri, arma il cui porto è vietato.

La droga e il coltello sono stati sequestrati, mentre nei confronti del 29enne è scattata la segnalazione alle competenti Autorità per le violazioni contestate.

L'attività rientra nel piano di intensificazione dei controlli disposto dall'Arma dei Carabinieri in provincia di Avellino, finalizzato a rafforzare la sicurezza sul territorio e a contrastare i reati, con particolare attenzione a quelli di natura predatoria.