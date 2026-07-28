Incidente in moto, 17enne di San Michele di Serino in rianimazione al Moscati

San Michele di Serino prega per Carmine il 17enne rimasto vittima di un grave incidente stradale avvenuto ieri sera nel territorio serinese. Il govanissimo viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause da accertare, è avvenuto il violento sinistro in via Santa Candida. Sul posto sono stati tempestivi i soccorsi di forze dell'ordine e sanitari. I carabinieri hanno prontamente messo in sicurezza l'area consentendo i soccorsi e il giovanissimo è stato trasferito in somma urgenza all'ospedale Moscati di Avellino.
I soccorsi
I sanitari del polo sanitario di contrada Amoretta hanno subito prestato soccorso al giovanissimo, stabilizzandolo. Attualmente il ragazzo è ricoverato nella rianimazione del Moscati, dove viene tenuto sotto strettissima osservazione dai medici del reparto. La prognosi è riservata. Intanto la comunità di San Michele di Serino segue l'evolversi della vicenda, com messaggi e vicinanza per i familiari del giovanissimo.