Ariano: anziana colpita da una pallonata in villa, resta ferita sanguinante La testimonianza di Antonio De Gruttola: "Eravamo tutti in panico"

Anziana colpita da pallonata, resta ferita sanguinante. E' successo all'ingresso della villa comunale ad Ariano Irpino, lungo il primo viale che porta alla pineta.

Si tratta dell'ennesimo episodio grave avvenuto all'interno del polmone verde della città. "Ci siamo subito precipitati accanto alla povera donna - ci dice Antonio De Gruttola - è stato un attimo. Eravamo tutti in panico. Fortunatamente era cosciente nonostante quell'impatto violento con un pallone di cuoio.

Ci auguriamo che non accadano più episodi del genere e che si scelga un altro angolo della villa per giocare a pallone. E' così ampia. Sono giorni di grande afflusso, c'è sempre gente all'interno che viene qui per respirae aria buona e soprattutto un pò di frescura contro il caldo.

Non si può stare seduti su un panchina o camminare lungo i viali con la paura di essere centrati in pieno da una pallonata. Facciamo un grande in bocca al lupo alla malcapitata, sperando che non abbia subito conseguenze serie".