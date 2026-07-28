Ariano, rifacimento segnaletica in piazza Mazzini: c'è una richiesta Proseguono gli interventi in centro sotto l'attento coordinamento della polizia municipale

Rifacimento della segnaletica orizzontale in piazza Mazzini ad Ariano Irpino. Proseguono gli interventi in centro sotto l'attento coordinamento della polizia municipale.

Primi malumori dopo gli stalli di sosta all'ingresso di piazza plebiscito. Ma l'amministrazione comunale è categorica: "Sono indispensabili". Tornando alla zona Pasteni, nei pressi del distretto sanitario dell'Asl, viene formulata una richiesta agli adetti ai lavori.

"Considerato che è in atto il rifacimento della segnaletica orizzontale e gli stalli, potrebbero assegnarne uno non utilizzato dello scuola bus alle forze di polizia?". A tal proposito risulterebbe agli atti una richiesta dal mese di maggio scorso senza risposta.

Infine viene rivolto un appello urgente a chi dei competenza, affinchè venga eseguito al più presto il ripristino del manto stradale dopo gli ultimi lavori di scavo effettuati lungo via Nazionale e Corso Vittorio Emanuele.

"Non se ne può più. Da giorni stiamo registrando disagi notevoli e danni alle nostre auto a causa dei vari tagli sull'asfalto. Parliamo di un lungo tratto di strada impraticabile e ad altissimo rischio. Fate presto!".