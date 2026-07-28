Nessuna condanna nei confronti di Rao, la candidatura non era in discussione

In riferimento a quanto pubblicato dal nostro quotidiano online in merito alla candidatura della dottoressa Maria Giulia Rao, candidata nella lista civica Santini Viareggio per Mara Lina Sindaca, si rende doverosa la seguente rettifica.
Per mero errore, nell'articolo è stato riportato che la dottoressa Rao fosse destinataria di una condanna giudiziaria. Tale circostanza non corrisponde al vero.
Come si evince dalla documentazione della Commissione parlamentare antimafia relativa ai cosiddetti "impresentabili", pubblicata a due settimane dal voto, la dottoressa Maria Giulia Rao era stata esclusivamente chiamata in giudizio, senza che nei suoi confronti sia mai intervenuta alcuna condanna.
Pertanto, la candidabilità della dottoressa Rao non è mai stata in discussione.
Siamo spiacenti dell'errore e pubblichiamo la presente rettifica nel rispetto della correttezza della informazione.