Abusivismo edilizio a San Michele di Serino: area sequestrata dai Forestali Operazioni di riempimento e livellamento del terreno realizzate senza autorizzazioni

Proseguono i controlli dei carabinieri Forestali in provincia di Avellino per il contrasto ai reati ambientali e la tutela del territorio. Nell’ambito di una specifica attività di monitoraggio, i militari del Nucleo Forestale di Serino, in collaborazione con i Carabinieri dell’Arma territoriale, hanno denunciato un uomo di 56 anni residente in zona per presunto abusivismo edilizio.

L’intervento è stato eseguito nel comune di San Michele di Serino, dove gli accertamenti investigativi hanno consentito di individuare alcune opere realizzate senza le necessarie autorizzazioni. Secondo quanto emerso dalle verifiche, il proprietario di un fondo agricolo avrebbe effettuato lavori di riempimento e livellamento del terreno mediante l’impiego di circa 150 metri cubi di terra e rocce da scavo.

Le opere abusive sarebbero state realizzate in un’area confinante con il corso d’acqua denominato vallone “Macchia”, in assenza dei previsti titoli autorizzativi e delle necessarie valutazioni ambientali.

Alla luce delle irregolarità riscontrate, i Carabinieri Forestali hanno deferito il 56enne in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Avellino per il reato di abusivismo edilizio. Contestualmente è scattato il sequestro penale dell’intera area interessata dai lavori, estesa per circa 700 metri quadrati.

L’operazione si inserisce nel più ampio piano di controlli predisposto dall’Arma dei Carabinieri per la salvaguardia dell’ambiente, la prevenzione degli illeciti edilizi e la tutela del patrimonio naturale della provincia di Avellino.

Le attività di vigilanza proseguiranno nei prossimi mesi con l’obiettivo di contrastare fenomeni di abusivismo edilizio, gestione illecita del territorio e violazioni della normativa ambientale.