Furti in abitazione in centro ad Avellino: due ladri fermati dai carabinieri Diverse pattuglie che hanno proceduto al controllo dei sospettati e del veicolo utilizzato

Sono stati sorpresi mentre tentavano di introdursi in un'abitazione di Rampa Santa Maria delle Grazie, ad Avellino. Questa volta il colpo non è andato a segno grazie al tempestivo intervento dei carabinieri del Comando Provinciale, impegnati nei servizi di controllo del territorio.

Due i malviventi individuati e fermati dai militari dell'Arma. Sul posto sono immediatamente intervenute diverse pattuglie che hanno proceduto al controllo dei sospettati e del veicolo utilizzato.

Secondo le prime informazioni, i due sarebbero stati trovati in possesso della refurtiva e di alcuni strumenti ritenuti idonei allo scasso. Al termine degli accertamenti sono stati accompagnati in caserma, dove si trovano a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa delle decisioni del magistrato competente.

L'episodio conferma l'attenzione delle forze dell'ordine nel contrasto ai reati predatori e l'efficacia dei controlli disposti sul territorio provinciale.