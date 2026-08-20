Avellino: c'è il ritorno di Missori per la fascia destra Ai dettagli il nuovo accordo tra i lupi e il Sassuolo

Il 22 maggio scorso, nella fase successiva alla gara playoff persa a Catanzaro con il sipario sulla stagione, Filippo Missori salutò l'Avellino e la piazza biancoverde in virtù del rientro al Sassuolo per fine prestito. Sul finale della sessione estiva di calciomercato, il ritorno del terzino destro appare dietro l'angolo. Il club irpino e quello emiliano sono in contatto per definire gli ultimi dettagli sull'accordo. Se nella scorsa estate fu prestito secco, in questo caso può nascere qualcosa di diverso: diritto di riscatto legato alla nuova operazione a titolo temporaneo o un accordo a titolo definitivo.

Il trequartista nello scenario di mercato

Nel frattempo, ha preso forma il ritorno all'ombra del Partenio dopo settimane da rebus per la fascia destra con Emanuele Lulli della Roma e Simone Cinquegrano, di proprietà del Sassuolo come Missori, vicini ai lupi, ma senza finalizzazione dell'affare. L'Avellino aveva pensato anche a Fabio Depaoli della Sampdoria. In chiave mercato resta solo il dilemma trequartista. C'è Adin Licina nelle idee biancoverdi.